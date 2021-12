Blaupause für Sparprozesse

Noch können die christlichen Gemeinden mit gottesdienstlichen Formen planen, die Gläubigen einen gewissen Zutritt ermöglichen – ein Fortschritt gegenüber dem eisigen Corona-Winter vor einem Jahr. Mag zwar nicht recht Weihnachtsfreude aufkommen, so zeigt sie sich stattdessen in anderer Form: stiller, bescheidener, aufs Wesentliche konzentriert. Unterdessen nötigt die pandemische Lage zu gottesdienstlichen Formen, die den Raum und die Institution Kirche als solche relativieren. Wegen des Abstandsgebots und des zu erwartenden Andrangs an Weihnachten zieht die Gemeinde in Neuschloß und Hüttenfeld ins Freie. Auch vor der geschlossenen Kirche Mariä Verkündigung wird improvisiert. Die Luthergemeinde demonstriert als „Digitalkirche“ ihre Unabhängigkeit von ihrem Hauptgebäude am konsequentesten. Gottesdienste werden hier vor dem Bildschirm besucht. Der sakrale Raum dient als atmosphärische Kulisse für Videoaufzeichnungen.

Das alles sind Folgen einer Krise, die als kreative Lösungen zu würdigen sind. Mit Blick auf den Schrumpfungsprozess, dem die beiden an Mitglieder- und Finanzschwund leidenden christlichen Kirchen ausgesetzt sind, zeigt sich hieran aber auch ein diese Pandemie womöglich überdauernder Trend. Den Kirchenleitungen wird nicht verborgen bleiben, dass kirchliches Leben auch ohne Gebäude gedeiht. Hier liefert Weihnachten 2021 unter Umständen eine Blaupause für künftige Sparprozesse. Ganz wohl mag es einem dabei nicht werden.