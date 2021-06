Blaumeise erholt sich

Lampertheim. Mit ihrer Nistkastenkontrolle will die Lampertheimer Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu) den heimischen Vögeln nicht nur ein gepflegtes und trockenes Zuhause anbieten, sie will die gefiederten Freunde schützen und beobachten. Vor allem waren die Naturschützer auf ihrer diesjährigen Tour gespannt, ob sich die Blaumeisen-Population vom Krankheitserreger erholt hat.

Stundenlang streifte der Nabu-Trupp durch den Lampertheimer Forst. Ralf Gerlach leitete die Gruppe. Beim Blick in die Kinderstuben waren die Nistkastenkontrolleure fasziniert, denn es waren „alle funktionstüchtigen Nisthilfen mit Vogelnestern belegt“, erklärte Gerlach. Einige Kästen waren kaputt.

Einschlag und Stürme

Der Vogelnachwuchs gedeiht. Blick in einen Nistkasten. © Rosi Israel

Nach insgesamt zwei Kontrollgängen resümierte Gerlach: „Von den 166 Kästen, die sich im Wald befinden haben etwa 15 gefehlt. Das liegt wo hl teilweise am Einschlag der Forstwirtschaft oder an Stürmen. Von den fehlenden Kästen waren nämlich drei Stück unter umgestürzten Bäumen begraben.“ Die fehlendenKästen will Gerlach im Spätherbst durch neue ersetzen.

Als besonders erfreulich stellte der Naturschützer heraus: „Über 25 Kästen sind mit Blaumeisen belegt.“ Die Anzahl lässt Gerlach hoffen. Es könne sein, dass sich der kleine, lebhafte Singvogel erhole. „Dadurch, dass es ab Mitte März und den ganzen April hindurch sehr trocken war und es eigentlich erst ab Anfang Mai mehrere Regenperioden gab, hatten wir dieses Jahr glücklicherweise kein einziges Nest, in dem die Jungvögel durch eingetragene Nässe im Gefieder der Elterntiere verendet sind“, betonte Ralf Gerlach. roi

