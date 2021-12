Bläser spielen im Freien

Hofheim. Die Hofheimer müssen in der Advents- und Weihnachtszeit nicht auf die Musik des evangelischen Posaunenchors verzichten. Zunächst spielt der unter Leitung von Dirigent Dirk Hindel stehende Chor am Sonntag, 12. Dezember, um 17.30 Uhr vor der Friedenskirche Weihnachtslieder, anschließend wirkt der Chor beim Gottesdienst im Freien mit. Am Samstag, 18. Dezember, wiederholt der Chor seinen Auftritt um 17 Uhr an der Balthasar-Neumann-Kirche. Bei allen Auftritten werden die Zuhörer gebeten, entsprechende Abstände einzuhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Kurrendeblasen an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, rundet das musikalische Angebot des Posaunenchores ab. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1