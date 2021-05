Bitte nicht weitermachen wie bisher

Zum Interview mit Dr. Willi Billau vom 12. Mai sowie zu den darauf folgenden Leserbriefen von Florian Hoppner und wiederum Willi Billau.

Ich kann Herrn Hoppner nur beipflichten, die Sichtweise, die Herr Dr. Billau darstellt, ist sehr einseitig, und ein ums andere Mal macht er klar, dass im Grunde jeder außer der Landwirtschaft sein Verhalten ändern soll. Klimawissenschaftliche Fakten stellt er in Frage, Umweltschutz ist nur dann sinnvoll, wenn er den eigenen Interessen dient. Im Interview vom 12. Mai beklagt er Wassermangel und schlägt im gleichen Atemzug die Umstellung auf die Anpflanzung von Tomaten und Paprika vor, welche bekanntermaßen enormen Wasserbedarf haben. Nicht ohne Grund sind in Südspanien die Grundwasserspiegel auf ein Minimum gesunken, und unfruchtbare Wüsten werden zurückbleiben.

Tomaten benötigen viel Wasser zum Reifen. © Countrypixel - stock.adobe.com

Wir sollten die heimische Natur nicht dem gleichen Raubbau aussetzen und vielmehr zukunftsfähige Konzepte entwickeln, die eine dauerhafte Existenz von Natur und Landwirtschaft sicherstellen. Und hier ist ganz klar nicht nur die Landwirtschaft gefragt, sondern auch wir als Konsumenten, die endlich von der „Hauptsache-billig-Mentalität“ wegkommen müssen.

Jeder muss einen Beitrag leisten

Alles in allem ist aus meiner Sicht klar, dass jeder Einzelne in den Industrienationen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten muss – auch die Landwirtschaft. Erst recht, wenn sie wie in unserer Region ausschließlich konventionell agiert.

Und ich würde gerne noch mehr auf regionale Produkte setzen, wenn man diese auch in Bioqualität bekommen könnte. Das gestaltet sich bei uns aktuell aber mehr als schwierig, und man muss auf überregionale Lieferanten zurückgreifen.

Man kann natürlich geteilter Meinung sein, und Willi Billau steht die seinige zu wie jedem anderen auch. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, welche Plattform er in einer unabhängigen Zeitung geboten bekommt. Bereits zwei Tage nach einem Leserbrief wird nicht nur eine Antwort abgedruckt, darüber hinaus wird gleich der nächste Artikel veröffentlicht, in welchem er Bürgermeister Gottfried Störmer schlichtweg als Lügner diffamiert und das bei einem Thema, das aus meiner Sicht nicht mal eines des Bauernverbandes ist und die Kompetenzen woanders liegen. Nach meinem Verständnis kommentiert ein Leserbrief einen Artikel und fertig. Soweit dann weiterer Bedarf für einen Austausch besteht, sollte dies vielleicht auf anderem Wege geschehen.

Schlussendlich kann ich nur sagen, bitte nicht weitermachen wie bisher, es geht zu Lasten unserer Kinder. Alexander Stahr, Lampertheim

