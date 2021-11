Lampertheim. Fast war es wieder so wie am allerersten Tag. Unter feierlichem Geläut sammelten sich Besucher aus der Region auf den Holzbänken. Geistliche Würdenträger zogen - in Lila gewandet und bei Eiseskälte - unter Pauken und Trompeten in die Kirche ein. Nur die donnernden Geschütze fehlten im Vergleich zu jenem ersten Adventssonntag vor 250 Jahren.

Damals, am 1. Dezember 1771,

...