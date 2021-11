Bischof feiert Pontifikalamt

Lampertheim. Am ersten Advent vor 250 Jahren wurde die Lampertheimer St.-Andreas-Kirche geweiht. Dieses Jubiläum will die katholische Pfarrgruppe Lampertheim mit verschiedenen Veranstaltungen feiern. Das Motto lautet „Mitten im Leben“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den feierlichen Auftakt bildet ein Festgottesdienst am Sonntag, 28. November (1. Advent), der um 10 Uhr in der Kirche beginnt. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf wird ein Pontifikalamt zelebrieren. Die heilige Messe kann aufgrund der Corona-Pandemie nur mit einer begrenzten Besucherzahl gefeiert werden. Wie die Pfarrgruppe mitteilt, gibt es keine freien Plätze mehr. Interessierte können den Gottesdienst aber live über YouTube (https://youtu.be/MY4KbaKXcU) verfolgen.

Bereits am Samstag gibt es um 16 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrerin Sabine Sauerwein von der benachbarten evangelischen Lukasgemeinde mitgestalten wird. Er soll an die Ökumene, die in den vergangenen 250 Jahren in der St.-Andreas immer wieder gelebt wurde, erinnern. Auch dieser Gottesdienst wird live übertragen (https://youtu.be/U6NjG05ISkk).

Konzerte im Advent

Zu einem Ensemblekonzert lädt der Katholische Kirchenmusikvereins für Sonntag, 28. November, 16 Uhr in die St.-Andreas-Kirche ein. Die Klangvielfalt der verschiedenen Blech- und Holzbläser verspricht ein abwechslungsreiches Konzert. Für Besucher gilt die 3Gplus-Regel, das heißt Zugang erhalten nach erbrachtem Nachweis nur Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Anmeldung im Pfarrbüro von St. Andreas unter Telefon 06206/9 46 25 14 erforderlich. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Für Sonntag, 5. Dezember, 16 Uhr ist ein Konzert des Chores Ephata geplant. Auch hierfür nimmt das Pfarrbüro noch Anmeldungen entgegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Festschrift erhältlich

Im kommenden Jahr will die katholische Pfarrgruppe das Jubiläum weiter feiern. Wie Björn Burwitz vom Pfarrgemeinderat im Gespräch mit dieser Redaktion mitteilte, soll es 2022 unter anderem ein Jugendfestival und voraussichtlich Anfang Juli eine Schiffsprozession nach Worms geben. Auch die Kindertagesstätten sollen in die Feierlichkeiten einbezogen werden. Außerdem ist eine Festschrift erschienen, die bereits im Pfarrbüro oder im Anschluss an die Gottesdienste und Veranstaltungen erhältlich ist. swa