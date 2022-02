Bienenwachstücher und Backtreff

Lampertheim. Zwei Kurse bietet das Familienzentrum Lampertheim in der kommenden Woche an. Am Dienstag, 15. Februar, heißt es von 17 bis 19 Uhr inder Wormser Straße 10 „Bienenwachstücher selbstgemacht“. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und kostet 12f Euro zuzüglich Material. Bienenwachstücher sind eine Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie.

Kinder ab sechs Jahren können am Backtreff am Donnerstag, 17. Oktober, 15 bis 17 Uhr, teilnehmen. Es werden Pfannkuchen gebacken und anschließend garniert. Der Beitrag von 12 Euro beinhaltet auch die Kosten für die Zutaten. Anmeldungen sind möglich unter www.familienzentrum-lampertheim.de oder per E-Mail an info@familienzentrum-lampertheim.de. fh

