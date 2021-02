Lampertheim. Wasser und Eis können zu einer tödlichen Falle für Wildtiere werden, wenn sie durch Menschen oder Hunde aufgescheucht werden und in Panik geraten. Deswegen bleibt der Zugang zum Biedensand weiterhin gesperrt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Spaziergänger auf dem Deich sollten unbedingt auf den Wegen bleiben und Hunde angeleint lassen.

Nachdem die Pegelstände am Rhein und an den Rheinzuflüssen zurückgehen, bleiben aktuell noch große Wasserflächen zurück, die das Bild auch auf dem Biedensand bestimmen. Weite Teile des Naturschutzgebietes stehen teilweise unter Wasser. Das Wasser in den Senken verbleibt länger auf der Fläche und versickert langsam im Boden. Die Verantwortlichen bei Stadt und Forstamt sehen das erst einmal positiv: „Das langsam versickernde Wasser wird nicht mit dem Oberflächenwasser abgeleitet, sondern geht in den Boden und reichert so das Grundwasser lokal an.“

Menschen stören Wildtiere

Der Besuch des Biedensands bleibt weiterhin verboten. © Berno Nix

Hochproblematisch seien aber die Folgen des Frosts und die damit einhergehende Vereisung. Die Überflutungen waren für Wildtiere kaum ein Problem. Es blieben genug höhere Stellen trocken, auf die sich Hasen, Füchse, Rehe, Wildschweine und andere Säuger flüchten konnten. Die meisten Tiere haben auf diesen Inseln von Menschen ungestört das Hochwasser sowie die Überflutungen unbeschadet überstanden. Mit ablaufendem Wasser und der Vereisung änderten sich die Verhältnisse nun wieder. Weite Bereiche seien wieder für Menschen erreichbar. Sie beunruhigten aber die auf den höheren Stellen verbliebenen Tiere, so dass diese versuchten wieder in die alten, aber noch immer überschwemmten oder zugefrorenen Lebensräume zu gelangen und in Gefahr kämen. red