Lampertheim. Das Wasser plätschert im Becken, die Lüftung brummt leise vor sich hin, das neue Logo prangt an der Außenfassade neben dem Eingang: Die Sanierung des Hallenbads der Lampertheimer Biedensand-Bäder geht dem Ende entgegen, derzeit sind die Fliesenleger noch am Werk. Am Wochenende 16./17. Oktober soll Wiedereröffnung gefeiert werden - wenn denn nicht noch etwas dazwischen

