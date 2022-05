Seit einem Jahr gibt es in der Stadtbücherei Lampertheim neben Büchern und anderen Medien auch Gegenstände aus der Bibliothek der Dinge, die ausgeliehen werden können. Der Gedanke, der dahintersteht, heißt „Sharing is Caring“. Die Bibliothek der Dinge regt zum Ausleihen statt zum Kaufen an und leistet damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zu umweltbewusstem Konsum.

