Lampertheim. Die Lampertheimer Stadtbücherei richtet eine „Bibliothek der Dinge“ ein. Sie regt zum Ausleihen anstelle des Kaufens an und will damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zu umweltbewusstem Konsum leisten. Der Tauschgedanke habe in Bibliotheken eine lange Tradition, schreibt die Bücherei in einer Pressemitteilung. Dinge auszuleihen, die man nur einmal braucht, ist der Leitgedanke.

Für die Planung der auszuleihenden Dinge wünscht sich die Stadtbücherei die Beteiligung der Bürger. Sie sollen selbst entscheiden, welche Dinge sie aus einer „Bibliothek der Dinge“ ausleihen möchten. Anregungen können per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de unter dem Betreff: „Bibliothek der Dinge“ gesandt werden. Start soll in den kommenden Wochen sein. red