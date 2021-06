BGH kritisiert Situation des Verkehrs

Hofheim. Neben den Christdemokraten hat auch die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) für die Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 23. Juni, Anfragen vorbereitet. So etwa zum Bahnhofsgelände in dem Stadtteil, wo die BGH in der Nähe der Gleise mehrere Tonnen an Asphaltaufbruch entdeckt hat, der dort seit Monaten lagert. Hinterfragt werden die Eigentumsverhältnisse der Fläche, der Verursacher sowie die eventuell anstehende fachgerechte Entsorgung des Materials.

Ein weiteres Thema: die seit 13 Monaten geltenden Corona-Regeln auf den Lampertheimer Friedhöfen wie etwa Mindestabstände sowie die maximal zulässige Personenzahl in den Trauerhallen. Zudem wird über Bestattungstermine nicht mehr per Aushang informiert. Die BGH möchte nun wissen, ob die früher üblichen Aushänge inzwischen wieder möglich sind. „Wir gehen davon aus, dass diese Aushänge nicht zu einer steigenden Inzidenz führen werden“, so die BGH.

Des Weiteren bittet die BGH um eine erneute Prüfung der Verkehrssituation auf der Westseite des Bahnhofs mit Einmündung der Karlsbader Straße, der Heinrichstraße und der Falltorstraße. Bereits in der Septembersitzung hatte auch die CDU-Fraktion zum wiederholten Male dieses Thema aufgegriffen. Mit der damaligen Antwort von Bürgermeister Gottfried Störmer will sich die BGH aber nicht zufriedengeben, die die schlechte Sichtmöglichkeit durch den Erdwall sowie die Verkehrsführung für problematisch hält. Auch das Tempolimit 30 in der Heinrichstraße parallel zum Bahngelände sei nicht als solches wahrnehmbar.

Hundesteuer und Radweg

Um städtische Einnahmen durch die Hundesteuer sowie um Ausgaben für Hundekotbeutel und Abfalleimer im Gemarkungsgebiet an den Feldwegen dreht sich eine vierte Anfrage.

Die Nutzung des Radweges durch den Ortsteil Wehrzollhaus beleuchtet die letzte BGH-Anfrage. Die von Worms kommenden Fahrradfahrer müssen dort, um der Radwegbeschilderung nach Hofheim zu folgen, den benutzungspflichtigen Radweg am Eingang des Wehrzollhauses verlassen. Da hier im Kurvenbereich laut BGH die Straßenseite kaum gewechselt werden kann, müsse auf dem Fußweg weitergefahren werden. Hier komme es zum Aufeinandertreffen mit dem Gegenverkehr aus Hofheim, der zuvor ebenfalls seinen benutzungspflichtigen Radweg verlassen musste. Die Verkehrssituation werde an dieser Stelle zudem durch die Bushaltestelle problematisch, meint die BGH. fh