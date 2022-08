Bewegte Geschichte der Katharinenkirche

Lampertheim. Der diesjährige Ausflug des Evangelischen Bundes findet am Sonntag, 9. Oktober, statt. Eine Anmeldung für alle Interessierten ist ab sofort möglich.

Ziel ist die Katharinenkirche in Oppenheim; sie zählt zu den bedeutendsten gotischen Kirchen zwischen Straßburg und Köln. Ihre baugeschichtlichen Ursprünge reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert, als die Diözesangrenze zwischen Mainz und Worms mitten durch Oppenheim verlief. Bauliche Erweiterungen folgten im 14. und 15. Jahrhundert, ehe sie nach dem Westfälischen Frieden 1648 den Protestanten übergeben wurde. 1689 allerdings wurde sie durch französische Truppen zerstört. Nach einigen Ausbesserungsversuchen durch die Stadtbevölkerung folgte zwischen 1834 und 1845 eine erste umfassende Renovierung; eine zweite Renovierungsphase schloss sich ab 1873 an und wurde 1889 abgeschlossen.

Bei einer circa einstündigen Führung werden die Teilnehmer mehr über dieses imposante Bauwerk erfahren. Die Abfahrt nach Oppenheim erfolgt um 13.30 Uhr ab Martin-Luther-Kirche. Nach einer gemeinsamen Einkehr im Anschluss an Führung und Besichtigung werden die Teilnehmer voraussichtlich um 18.30 Uhr die Rückfahrt antreten. Die Unkosten in Höhe von 20 Euro beinhalten Busfahrt und Führung; Anmeldungen nimmt das Büro der Martin-Luther-Gemeinde entgegen; bei der Anmeldung sollte auch die Telefonnummer angegeben werden, weil eventuelles Essen im Lokal vorbestellt werden muss und das Speiseangebot erst kurz vor dem Ausflug mitgeteilt wird. Weitere Infos folgen in den Schaukästen der beiden evangelischen Kirchengemeinden. red