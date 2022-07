Bewegte Erinnerungen, gute Wünsche

Lampertheim. Ein langes und erneut herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Nach zwei Jahren in sehr kleinem Kreis war es dieses Jahr erstmalig wieder möglich, die Abschlussklassen der Alfred-Delp-Schule (ADS) in einem größeren Rahmen zu verabschieden.

So feierten die Schüler und Schülerinnen ein internes Abschlussfest mit ihren Lehrkräften in der Mensa und auf dem Pausenhof der Schule. Dabei wurden Ausschnitte des Abschlussfilms gezeigt, der während der Projekttage entstanden war. Außerdem wurde getrunken und gegessen und die Playlist der Absolventen sorgte für den musikalischen Rahmen, so dass tanzende Abschlussschüler und entspannte Lehrkräfte das Bild an diesem Abend bestimmten.

Die Absolventen und besonders Ausgezeichneten Klassenbeste: Mara Daniel (1,9); Lucas Schmitt (1,2); Luke Lohnert (1,4); Hannah Grieser (1,5); Kim Monte-Schwab (1,4) und Maya Bitsch (1,0) Schulsprecherin: Caitlin Bruce Schulsanitätsdienst: Christian Miller, Alexandru Stoian Soziales Engagement: Boris Husag, Sebastian Castro, Senad Kukuljevic Hauptschulabschluss, Klasse 9aH: Abdulrahman, Abdulghani; Akalan, Gül Hasibe; Alhasan, Barjas; Aslani, Lejon; Biegi, Leoni-Sophie; Daniel, Mara; Dietz, Timo Meik Benny; Glucharew, Dennis; Kara, Mert Deniz; Lê Nguyên, Yên Nhi; Musavi, Samira; Nadler, Leonie Marie; Pepi, Gaetano; Richter, Felix; Schader, Marvin-Luca; Schmidt, Jason; Seghier, Samiha Khadija; Seib, Anna; Straßner, Lilly; Youssef, Mohamed Wesam. Klasse 9bH: Aziz, Yasin; Bauer, Tizian Oliver; Dagli, Tekin; Dirlik, Aleyna; Endres, Tommy; Engelhardt, Melissa; Frenzel, Marc; Hurler, Jonas; Lamm, Elias; Makkawi, Mohammad Nour; Schmitt, Lucas Leon; Tivriz, Aysun; Yoldas, Damla; Zawoloka, Connor Mittlere Reife, Klasse 10aH: Asmuth, Nino Pascal; Baumann, Maja; Becker, Benedikt; Dölek, Berensa; Ekin, Melisse; Hosseini, Alireza; Koch, Vivien; Lohnert, Luke; Musawi, Anousheh; Porowski, Mateusz-Sebastian; Schneider, Julian Daniel, Schremser, Marcel Klasse 10aR: Ali, Ramse; Badiha, Lyne; Bruce, Caitlin Julia; Castro, Sebastian; Di Marco, Mattia; Dnistran, Katharina; Faraji zare Fard, Shervin; Fiechtner, Leni Susanna Christin; Freyer, Luisa; Grieser, Hannah Marie; Gutschalk, Nils; Halm, John; Husag, Boris; Jakob, Vanessa; Kissel, Marvin; Kukuljevic, Senad; Plewak, Kajetan; Reichert, Nick; Reubold, Chris Simon; Schiefelbein, Muriel; Schwarz, Stina Elena; Svrga, Lennox; Zintel, Katharina Klara Klasse 10bR: Beslmeisl, Lara; Bohrer, Elina Emmi; Fenzel, Dana; Francuski, Stefan; Fromm, Bastian; Gutschik, Lea; Hopf, Tim Marco; Kärcher, Simon; Lewandowski, Kacper Jan; Marinov, Tihomir; Monte Schwab, Kim; Prade, Alisha; Preschke, Lukas; Sassmann, Annika Tanja; Schollmeier, Alicia; Szeitzam, Cédric; Trapp, Leon; Tremmel, Marvin; Yildiz, Nehmet Klasse 10cR: Akpinar, Ronahi; Alaoui Mdaghri, Hamza; Andel, Cheyenne; Bitsch, Maya; Boll, Luis; Cinar, Dogukan; Gölz, Marlen; Görling, Marlene; Henkelmann, Charlotte; Jukic, Laura; Knisell, Nicolas; Leonhard, Cilia; Miller, Christian; Rein, Carolin Sophie; Seyed Keshmiri, Amir Hossein; Stefanetti, Giovanni; Thomas, Tamino; Topaloglu, Ayse-Hatun; Tsoy, Vasilina; Wypych, Natalia; Zayc, Franziska Christa. red

Am nächsten Tag wurden die Klassen dann abends in der Mensa bei der Zeugnisübergabe in zwei Runden feierlich verabschiedet. Nach einer Fotoshow, die die Schulzeit der Absolventen von der Einschulung bis zum Abschluss in den Fokus nahm, blickte Schulleiterin Sylvia Meier bei ihrer Rede ebenfalls zurück zu den Anfängen der Jugendlichen an der ADS und auf die gesamte Schulzeit. Während manche Klassen in „ruhigem Fahrwasser“ die gesamte Zeit durch eine Klassenlehrerin begleitet wurden, hatten andere bis zu zwei Wechsel der Klassenlehrkräfte und eine Klasse lernte die neue Klassenlehrerin sogar während des Distanzunterrichts zunächst ausschließlich digital kennen. Natürlich wurde auch die Zeit angesprochen, während der die Jugendlichen nicht in der Schule sein konnten.

Dann blickte Meier mit den Gästen in die Zukunft und regte an, dass sich die jungen Menschen nun neue Ziele setzen und sich den Herausforderungen der kommenden Zeit stellen mögen. In diesem Zusammenhang wurde auch den Eltern, der Familie und Verwandtschaft gedankt, welche ihre Kinder immer begleitet haben und ihnen auch weiterhin zur Seite stehen werden. Insgesamt betonte die Schulleiterin, wie stolz man auf den diesjährigen Jahrgang sei.

Auch die Klassenlehrkräfte bedankten sich bei ihren Klassen, zitierten aus Vokabeltests, erinnerten sich an die gemeinsamen Ausflüge und Erlebnisse und man stellte gegenseitig fest, dass man sich vermissen werde. Die Reden der Schüler und Schülerinnen beinhalteten ebenfalls Danksagungen und die ein oder andere Anekdote aus der Schulzeit, welche die Anwesenden zum Lachen brachte. Mit den Zeugnissen erhielten alle eine Rose und kleine Geschenke von den Klassenlehrkräften: Bilder, Stifte oder persönliche Briefe. Die Klassenbesten wurden mit einem Eisgutschein bedacht, ebenso weitere besonders engagierte Absolventen. Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisübergabe durch ein Gitarrenstück mit Gesang, einen Rap und eine Gesangsdarbietung – jeweils vorgetragen durch Schülerinnen des Abschlussjahrgangs. red