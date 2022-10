Betrugsfälle häufen sich

Hofheim. Den „neuesten Gaunertricks“ widmet sich das Team des Howwemer Senioren-Kaffees am Montag, 31. Oktober, im Hofheimer Bürgerhaus. Wie die Veranstalter mitteilen, wurden in jüngster Zeit wieder zahlreiche ältere Menschen durch Kriminelle um Geld und Wertsachen gebracht. Auf welche Weise die Täter am Telefon oder mit Hilfe von Kurznachrichten die Senioren betrogen haben, will Herbert F. Tiefel den Zuschauern schildern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tiefel, der zertifizierter Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren des Polizeipräsidium Darmstadt ist, zeigt unter anderem einen Film zum Thema. Die Veranstaltung mit Kaffee, Kuchen und guter Unterhaltung beginnt um 14 Uhr in der Balthasar Neumann Straße 1. Der Eintritt ist frei. red