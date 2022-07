Beten und Singen im Feld

Lampertheim. Nach zweijähriger Pause kann wieder der Feldgottesdienst an der Bonnaue gefeiert werden. Die evangelische Lukasgemeinde lädt dazu für Sonntag, 17. Juli, um 10 Uhr ein. Die Pfarrerinnen Kaja Kaiser und Sabine Sauerwein gestalten den Gottesdienst, der musikalisch vom evangelischen Posaunenchor und den Chören des MGV begleitet wird. Im Anschluss laden die Jungbauern zum Imbiss ein. Für gehbehinderte Menschen besteht die Möglichkeit, von der Straße abgeholt zu werden. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Domkirche statt.

Schon am Tag zuvor, Samstag, 16. Juli, lädt die Gemeinde zum letzten Kindertag vor den Sommerferien ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Innenhof vor der Notkirche, Römerstraße 94. Von dort geht es in den Stadtpark. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Um 12 Uhr sollen die Kinder am dortigen Spielplatz abgeholt werden. Um Anmeldung wird gebeten: sabine.sauerwein@ekhn.de red