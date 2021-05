Besuchsregelung im Bonhoeffer Haus

Henning Krey, Leiter des Dietrich Bonhoeffer Hauses, setzt auf individuelle Lösungen – im Rahmen der geltenden Corona-Regeln. Wer Bewohner in seiner Einrichtung besuchen möchte, meldet sich zuvor telefonisch einfach unter der Zentralnummer bei einem Mitarbeiter an. „Wir wollen Begegnungsströme vermeiden, deshalb sollten nicht mehr als neun Besucher im Haus sein“, erklärt Krey im Gespräch mit dieser Redaktion. Weil Freunde und Familie aber zu unterschiedlichen Zeiten kämen, habe das noch nie Probleme gemacht.

Dass das negative Ergebnis eines Corona-Tests für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene sowie das Eintragen in Listen für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung nötig sind, wüssten die Angehörigen. „Denn wir schicken ihnen jeden Freitag eine Rundmail, in der über die aktuell geltenden Regelungen informiert wird“, sagt Krey. Und sollte im Einzelfall ein Besucher mal Testergebnis, Genesenen-Nachweis oder Impfpass vergessen haben, könne noch vor Ort spontan ein Schnelltest gemacht werden. Auch ein Spaziergang könne eine schöne Alternative sein, sollten es einmal zu viele Besucher werden. Da, meint der Leiter des Bonhoeffer Haus, seien die Lösungen vielfältig. off