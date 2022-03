Besucher nehmen Eier ins Visier

Hüttenfeld. Pünktlich zu Ostern laden die Sportschützen der SG Hüttenfeld wieder zum Ostereierschießen auf den Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ ein. Nachdem die Veranstaltung, die nun bereits zum 36. Mal stattfindet, in den beiden letzten Jahren komplett ausfallen beziehungsweise als „Osterierschießem@home“ durchgeführt werden musste, freuen sich die Sportschützen besonders, das Jedermannschießen beinahe wieder wie gewohnt veranstalten zu können.

Los geht die Ostereierjagd bereits am Freitag, 1. April, ab 19 Uhr. Am Sonntag, 3. April, kann man sich von 11 bis 18 Uhr auf dem Schießstand mit Eiern eindecken. Weitere Schießtermine sind am Dienstag, 5. April und am Freitag, 8. April, jeweils von 19 bis 22 Uhr sowie am Palmsonntag, 10. April, von 11 bis 18 Uhr. An beiden Sonntagen laden die Schützen im Sportheim „Am Hegwald“ außerdem zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein.

In diesem Jahr wird es wieder ein Oster-eierschießen geben. © Miriam Günther

Den Besuchern stehen neben den geeigneten Sportgeräten auch erfahrene Sportschützen zur Verfügung. Dadurch sollte es jedem Besucher - vollkommen unabhängig von seiner Erfahrung - ermöglicht werden, mit fünf Schuss auch fünf Eier zu gewinnen. Für Kinder unter zwölf Jahren, die aus rechtlichen Gründen noch nicht schießen dürfen, besteht die Möglichkeit, entweder mit der neu beschafften Lichtschießanlage oder einem Laser-Trainingsgerät an die bunten Eier zu kommen.

Wegen der anhaltenden Pandemie gelten für die Veranstaltung auf dem Schießstand weiterhin die 3G-Regelungen. Ferner muss beim Betreten des Gebäudes eine Maske getragen werden, die allerdings zum Schießen sowie am Sitzplatz im Sportheim zeitweise abgenommen werden darf. Zusätzlich wird der Schießstand ebenso wie das Sportheim regelmäßig gelüftet und benutzte Sportgeräte werden von den Sportschützen nach dem Gebrauch desinfiziert. gün