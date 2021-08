Besucher lassen sich von Partyrock und keltischer Musik mitreißen

Lampertheim. Ihr hoher Bekanntheitsgrad und ihr guter Ruf eilte der Bürstädter Band The Groove Generation voraus. Ruckzuck waren die 400 Eintrittskarten für den Auftritt auf der Lampertheimer Sommerbühne vergriffen und damit das Konzert im Stadtpark ausverkauft. Und die mitreißende Band sollte sich denn auch als ein Garant für unvergessliche Stunden entpuppen.

Die „Groover“ traten am Freitagabend allerdings nicht in gewohnter Stärke an, sondern mit einer Light- Formation. „Das erste Mal in unserer Laufbahn überhaupt“, bemerkte Susanne „Susi“ Czech, als die Musiker die Stadtparkbühne betraten. Wegen der geringeren Personalstärke hatten die Musiker einen besonderen Kraftaufwand zu leisten. Allerdings hatten die Akteure jede Menge Energie im Gepäck, um die Musikfans der Stilrichtungen Rock, Pop, Soul und R’n’B zu begeistern.

Sängerin Susi rief der Zuschauerschar entgegen: „Lampertheim! Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid!“ Ihr Musikerkollege Marcel Kilian gab die Corona-Spielregeln bekannt: „Zieht die Maske auf, wenn ihr den Tisch verlasst.“ Gleich darauf munterte er das Publikum wieder auf: „Lasst uns Spaß haben!“ Und diese Empfehlung nahmen die Festivalbesucher wörtlich. Das Wetter spielte ebenso mit. Es blieb trocken, am Abend ließ sich noch einmal die Sonne blicken, obwohl sich sommerliche Temperaturen anders anfühlen. Wie alle anderen Musiker durfte auch die Partyband während der Coronakrise nicht proben oder gar auftreten. Daher war die Freude der Künstler Florian Johann (Keyboard) und Sebastian Winkler (Schlagzeug) groß. Außerhalb des abgegrenzten Veranstaltungsbereiches saßen Musikbegeisterte, die keine Tickets mehr bekommen hatten, auf den Parkbänken und verfolgten so das Festival. „Man hätte sich die schwarze Folienwand sparen können, der Wind trägt die Musik durch Lampertheim“, sagte eine Besucherin.

Hit von Janet Jackson

Da erklang „Together Again“ von Janet Jackson von der Bühne und animierte die Zuhörer zu tänzerischen Bewegungen. „Fühlt man sich da gut? Musik hören und dazu was trinken?“, fragte Marcel Kilian in die Runde und stimmte sogleich „All Night Long“ von Lionel Richie an. Dann schob er nach: „Mit euch zusammen zu sein, ist verrückt, und deshalb feiern wir wie wild - unter Einschränkung der AHA-Regeln.“

In den nächsten zwei Sets drehte die Band voll auf, und das Stimmungsbarometer bei den Feiernden schnellte in die Höhe. Bei „Everybody“ von den Backstreet Boys kreischten die Musikfans, und Sängerin Susi schwang sich in Feierlaune auf einen Tisch. „Es war so schön“, schwärmte eine Besucherin, als das Konzert nach zwei Zugaben zu Ende ging.

Im Vogelpark gab es derweil romantische Momente mit leidenschaftlicher keltischer Musik, zum Entspannen oder zum Mitfeiern. Dort gastierte das Dhalia’s Lane Trio und verzückte die 120 Besucher. „Wir besuchen hier die erste Musikveranstaltung in der Corona-Pandemie“, sagte Silvia Hoffinger. Bevor das Trio aus dem Rhein-Main-Gebiet zu seinen Instrumenten griff, deckten sich die Gäste mit deftigen Speisen vom Vogelparkteam ein. Die Fritteuse bediente Matthias Gärtner, den Grill Jochen Kaat, und auf das Grillgut kam die selbstgemachte Currysoße des Vereinsvorsitzenden Stephan Germann.

Mitreißende Melodien

„Nach eineinhalb Jahren des Kellerdaseins können wir live auftreten“, verkündete Gitarrist Berk Demiray und dankte dem Gastgeber Germann für seine Einladung. An Demirays Seite musizierten Boena Woitasky (Geige) und Sofia Glaser (Gesang, Keyboard und Perkussion). Der Gitarrist erklärte, dass die schottische und irische Musik verschiedenartig sei und gerne für Tänze genutzt werde. Die Besucher erlebten mitreißende Tanzmelodien sowie sanfte Lieder, die zum Träumen einladen und solche, die von einem tragischen Ende erzählen.

Auch mit wunderschönen Eigenkompositionen, etwa ihrer Interpretation der alten Volksweise „Die Brücke über den Main“, beeindruckten die Musiker. Anschließend erklangen rasante irische Tänze, woraufhin Demiray erklärte: „Die Iren tanzen gerne.“ Die Vogelpark-Besucher wippten zumindest mit den Füßen und klatschten im Takt der Lieder mit. „Es war ein wunderbarer, beschwingter und emotionaler Abend mit einer erstklassigen Band“, lautete das Fazit vieler Zuschauer.