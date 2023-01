Besuch in Viernheim: Bürgermeister und Lehrer aus Partnerstadt bedanken sich bei Schülern

Viernheim. „Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Polen gefühlt haben, als Bomben in ihr Nachbarland fielen?“, fragt S?awomir Kowalewski in die Runde. Bei den Schülern herrscht betretene Stille - das kann niemand nachfühlen. „Ich war wie erstarrt“, erzählt der Bürgermeister von Viernheims Partnerstadt M?awa den Jugendlichen am Freitag in der Albertus-Magnus-Schule (AMS) und der

...