Bestleistungen und Vereins-Rekorde

Lampertheim. An Christi Himmelfahrt zog es sieben Aktive der SG Neptun Lampertheim, plus Eltern als Fahrer und Kampfrichter, wie auch Trainerin Uschi Bischer ins 180 Kilometer entfernte Freiberg am Neckar. Anlass war das 40. Freiberger Schwimmfest. Eine solch weite Anreise wurde notwendig, da in der ganzen Umgebung kein Wettkampf auf der Kurzbahn (25 Meter) angeboten wurde. Diese Wettkämpfe werden üblicherweise über den Winter bis Ostern besucht, allerdings gab es durch die Corona-Regelungen keine Chance Qualifikationszeiten für die hessischen Meisterschaften zu erschwimmen.

Die Schwimmerinnen der SG Neptun Lampertheim waren Julie Brenner (Jahrgang 07 – 1. Platz über 100 Meter Rücken 1:18,50, 50 Meter Rücken in 0:35,62, 50 Meter Freistil und 2. Platz über 100 Meter Freistil), Hannah Mörstedt (Jahrgang 04 – 1. Platz über 100 Meter Rücken, 50 Meter Rücken in 0:34,75, 2. Platz über 100 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil), Maria Mörstedt (Jahrgang 04 – 1. Platz über 100 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling 0:34,95, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil, 2. Platz über 100 Meter Rücken, 50 Meter Rücken in 0:35,37), sowie Annika Staatsmann (Jahrgang 03 – 1. Platz über 100 Meter Brust in 1:26,4, 50 Meter Brust in 0:39,19, 50 Meter Freistil, sowie 2. Platz über 100 Meter Lagen und 50 Meter Rücken). Weiterhin haben die vier Damen auch noch die viermal 50 Meter Freistilstaffel für sich entscheiden und mit einer Goldmedaille krönen können.

Die drei Lampertheimer Schwimmer standen dem in nichts nach und zeigten ebenso überzeugende Leistungen. Dies waren Jayden Bololoi (Jahrgang 07 – 1. Platz über 100 Meter Brust, 100 Meter Lagen in 1:17,26, 50 Meter Schmetterling und 2. Platz über 50 Meter Freistil 0:31,06), Tim Uebach (Jahrgang 04 – 1. Platz über 100 Meter Brust in 1:14,29, 50 Meter Brust, 100 Meter Lagen, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil), sowie Artjom Karich (Jahrgang 03 – 1. Platz über 50 Meter Freistil 0:26,38, 2. Platz über 100 Meter Freistil, 3. Platz über 50 Meter Rücken und 4. Platz über 100 Meter Lagen).

Mit 18 geschwommenen persönlichen Bestleistungen, drei neuen Vereins-Zeitrekorden (Hannah mit 100 Metern Rücken in 1:16,34 , Tim mit 50 Metern Brust in 0:33,33 und Artjom mit 100 Metern Freistil in 0:57,52), sowie acht erreichten Qualifikationszeiten und damit Startmöglichkeiten bei den hessischen Meisterschaften ist der Tag ein voller Erfolg für die Lampertheimer SG gewesen. Trainerin Uschi Bischer zeigte sich sicher, dass die Planung auf dem richtigen Weg zum Saison-Höhepunkt sei. red