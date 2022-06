Beste Laune in gemischten Teams

Lampertheim. Während Rafael Nadal (36 Jahre) nach seinem Sieg gegen Casper Ruud (23) zum 14. Mal die French Open gewann und somit im Pariser Finale ein Generationenduell stattfand, war auf Amateurebene beim Tennisclub Lampertheim ein ähnliches Format zu sehen. Kinder in den Altersklassen U8, U9, U10, U12, U14 und U16 traten gemeinsam mit einem Erwachsenen in einem Doppel oder Mixed an. Dabei stand ganz klar der Spaß im Vordergrund. Die Erwachsenen achteten darauf, dass vor allem die Kinder die Punkte ausspielten.

Insgesamt 31 Paarungen spielten bei dem Turnier, das nach zweijähriger Corona-Pause wieder ausgetragen werden konnte, mit und sorgten so für eine volle Tennisanlage im Sportzentrum Ost. Schließlich kamen auch einige Familienangehörige oder Freunde zum Zuschauen und Anfeuern. Die Kinder und die „Alten“ hatten großen Spaß – und nur der einsetzende Regen trieb sie von der Anlage oder ins Clubheim. Der TC Lampertheim und freut sich bereits auf das Generationenturnier 2023. red