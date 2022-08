Hofheim. Neben den zahlreich ausgesprochenen Ehrungen prägten auch Ergänzungswahlen zum Vorstand die Jahreshauptversammlung des Turnvereins, den mit 1203 Mitgliedern mit Abstand größten Verein Hofheims. Mit dem Ersten Vorsitzenden Markus Reis, dem Zweiten Vorsitzenden Jürgen Küppers und Geschäftsführer Timo Klimanietz wurde erwartungsgemäß der Geschäftsführende Vorstand einstimmig bestätigt und neu gewählt. Beständigkeit ist Trumpf beim TVH. Weitere zwei Jahre im Amt bleiben zudem Wanderwartin Anette Mecke, Michael Firnkes sitzt als Vertreter der Handballabteilung im Vorstand, dazu kommen Sportabzeichenwartin Regine Kraus, Norbert Willin als Verantwortlicher der Partnerschaft zu Dieulouard, die Seniorenbeauftragte Irene Niederhöfer, die beiden Verantwortlichen für das Vereinsheim Andrea Hilsheimer und Esther Heilmann, Vereinsfotografin Michelle Klimanietz sowie das Trio Werner Klimanietz, Mario Dingeldein und Anette Lwerch, das sich um Veranstaltungen und Inventar kümmert.

Neue Ehrenmitglieder

In den Status als neue Ehrenmitglieder wurden Ingrid Bamberg, Jürgen Mecke und Manfred Schober gehoben. Sie alle erfüllen die Voraussetzungen der TVH-Ehrenmitgliedschaft, sind demnach mindestens 60 Jahre alt, 50 Jahre Mitglied im Verein und davon 25 Jahre aktiv.

Große Anschaffungen blieben im Jahr 2021 aus, wie aus dem Kassenbericht von Markus Reis hervorging. Die Bestandsicherung stand im Mittelpunkt, da durch die Pandemie auch Einnahmen wegfielen. „Der Verein steht auf gesunden Beinen und ist auch für schlechte Zeiten gut aufgestellt“, fasste Reis zusammen. Der Gerätepool befindet sich auf dem neusten Stand, Reis sieht den TVH für die Zukunft bestens gerüstet. Die Kassenprüfer Nicole Bittmann und Jürgen Mecke bestätigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung, die Entlastung erfolgte einstimmig. Neue Kassenprüferin ist Regine Kraus.

Aus der Wanderabteilung berichtete Anette Mecke von vier Radtouren nach der Coronapause ab Juli 2021, weiteren Wanderungen und der Weinwanderung zuletzt mit 60 Teilnehmen bei brütender Hitze. Trotz Corona verzeichnete die von Ingrid Bamberg geleitete Turnabteilung einen wahren Mitgliederboom nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Einzelne Gruppen wurden von Anfragen schier überrannt, die Tanzmäuse und Tanzbande mussten gar einen Aufnahmestopp beschließen, da die starke Zahl der Teilnehmer nicht bewältigt werden konnte.

Trotz vieler logistischer Hindernisse wurde das zuletzt durchgeführte Turnfest des Turngaus Bergstraße reibungslos durchgeführt. Drei Podestplätze sprangen für die Hofheimer heraus. Emil Kostyra belegte Platz eins, Benedikt Breyer den dritten Platz der Jungs in Stufe 1, sieben Jahre und jünger. Platz drei sprang für Eva Herweck im Gerätevierkampf der acht Jahre alten Mädchen heraus. Mit Luzia Ofenloch und Karl Gansmann scheiden zwei verdiente Trainer aus der Turnabteilung aus, die viele Jahre aktiv waren.

Nicht allzu rund läuft es allerdings bei den Ballsportarten innerhalb des Turnvereins. Die in früheren Jahren so erfolgreiche Tischtennisabteilung ist nahezu aufgelöst. Günther Cepok versucht in Kooperation mit der Nibelungenschule einen Neustart, um Kinder an die Sportart heranzuführen.

Frischer Wind soll helfen

Als „im Umbruch und im Neuaufbau“ skizzierte Jasmin Ruh den Zustand der Volleyballabteilung in Kooperation mit Bürstadt. Im Jugendbereich findet „Dauerbrenner“ Arkadius Czogalla zumindest Unterstützung von Anja Englisch, ein Wettkampfbetrieb ist in Planung. Die Damen haben zwischenzeitlich den Übungsbetrieb eingestellt, Trainerin Jasmin Ruh orientiert sich anderweitig. Ähnlich trist ist das Bild der zusammengeschrumpften Handballabteilung, die mit der TG Bobstadt und dem TV Bürstadt die HSG Ried bildet. Das Herrenteam spielt in der untersten Liga. Mit der von Michael Firnkes trainerten D-Jugend exisitert gerade einmal eine Jugendmannschaft, die allerdings recht erfolgreich spielt. An der Abteilungsspitze will Daniel Ofenloch für frischen Wind sorgen, Timo Klimnanietz wird als Trainer des Herrenteams dazustoßen. Badminton befindet sich neu im Angebot des TVH.

In seinem Ausblick brachte der Vorsitzende seine Vorfreude über die Beteiligung an der anstehenden Howwemer Kerb zum Ausdruck. Ein neues Format kündigte der TVH-Chef auch für die Turnschau Anfang November an, für die auch befreundete Gruppen aus der Region zugelassen werden sollen. In dem als Außenlager benutzten ehemaligen Vereinsheim des Vogelvereins kündigte Markus Reis für 2023 erste Arbeitseinsätze an, bevor die Sitzung bei einem Umtrunk und Imbiss in geselliger Runde ausklang. fh