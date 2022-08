Mit einem Pop-up-Radweg will die Stadt Lampertheim am Beginn des Weidwegs von der Mannheimer Straße aus die Sicherheit für Radfahrer in diesem Kreuzungsbereich erhöhen. Die Bauarbeiten dazu haben vergangene Woche begonnen. Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste haben entsprechende Markierungen auf der Fahrbahn montiert.

Da der Überblick auf die Verkehrslage auf Höhe des

...