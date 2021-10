Besondere Herausforderungen

Lampertheim. Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt die Versammlung der Baugenossenschaft Lampertheim nur in schriftlicher Form stattfinden konnte, versammelten sich die Mitglieder diesmal doch zahlreich in der Siedlerhalle wie der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Brenner bei der Begrüßung feststellte. Geschäftsführer Wolfgang Klee übernahm es, über den Rechenschaftsbericht für 2020 zu berichten.

767 Wohnungen betreut die BGLA mittlerweile. Erfreulich sei, dass trotz Pandemie die Bautätigkeit ohne zeitliche Verzögerung fortgesetzt werden konnte. Gebaut wurde in Neuschloß, im Rosenstock, Annelie von Heylstraße und Erzbergerstraße. 46 Wohnungen wurden fertiggestellt. Damit bekamen 130 Personen ein neues Zuhause.

Dabei spielte die energetische Versorgung und klimafreundliche Gestaltung eine bestimmende Rolle. Weiter verhehlte Klee nicht die pandemiebedingten Schwierigkeiten des vergangenen Jahres. Die Anforderungen an die Infrastruktur steigen, das Heim steht durch Homeoffice zunehmend im Mittelpunkt.

Dazu muss bis 2050 ein klimaneutraler Gebäudebestand realisiert werden. Das stellt die Baugenossenschaft vor Herausforderungen, welche sich auch in den Kosten für Planung und Modernisierung niederschlagen. Alleine in 2020 wurden 1,6 Millionen Euro in Modernisierung und Instandhaltung investiert.

Das Thema Müllentsorgung gewinnt immer mehr an Bedeutung, so Klee. Die BGLA reagiert mit der Installation von Unterflursysthemen in Neubauten. Eine Mietpreiserhöhung war schon 2020 notwendig, wurde aber auf 2021 verschoben.

Ausführlich bewertete Klee auch die wirtschaftliche Situation der BGLA, die ein positives Ergebnis zeigt. Im Detail berichtete Martina Sotornik vom Vorstand über das Ergebnis. Letztendlich ergibt sich ein Bilanzgewinn von 76 547 Euro, welcher an die Anteilseigner ausgeschüttet wird, was einer Verzinsung von 2,5 Prozent entspricht.

Vorstand entlastet

Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Brenner berichtete über die Kontrollfunktion des Gremiums. Er betonte, dass sämtliche wichtigen Geschäftsvorfälle intensiv beraten wurden. Der Geschäftsbericht wurde beraten und gebilligt. Die Mitgliederversammlung billigte anschließend den Bericht und die Höhe der Ausschüttung zu Geschäftsanteilen einstimmig. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden entlastet. Weiterhin standen Neuwahlen für den Aufsichtsrat an. Walter Konrad und Jens Klingler wurden bestätigt, neu hinzugekommen ist Katharina Rohde, die sich den Mitgliedern vorstellte.

Unter dem Punkt Verschiedenem gab es einige Beschwerden hinsichtlich Verschmutzung, Müll und des Miteinanders, die Themen werden von der Geschäftsstelle bearbeitet. Am Ende der Versammlung wurde Jürgen Brenner verabschiedet der in den Ruhestand tritt. Walter Konrad übernahm es dem Vorsitzenden für seine langjährige Arbeit im Gremium zu danken und überreichte unter Beifall einen Präsentkorb. Ein neuer Vorsitzender wird in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats gewählt.

