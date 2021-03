Corona verändert alles. Auch die Kommunalwahlen an diesem Sonntag. Rund 8400 Lampertheimer Wahlberechtigte – ein Anteil von mehr als 32 Prozent – haben sich schon entschieden, indem sie ihre Stimmen per Brief abgaben. Das Personalwahlrecht bietet Chancen, stellt aber auch Herausforderungen: Sich erst in der Wahlkabine für die Verteilung der Stimmen auf Kandidaten zur

...