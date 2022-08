Besitzer gesucht

Lampertheim. Zwei Jugendliche werden verdächtigt, am 8. Juni am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße in Lampertheim ein unverschlossenes Fahrrad gestohlen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, verständigten Zeugen die Beamten. Die Jugendlichen räumten die Tat anschließend ein. Das Fahrrad wurde von den Ordnungshütern sichergestellt. Ein Eigentümer konnte bisher aber nicht ermittelt werden.

Wer Hinweise zum Eigentümer des älteren, türkisfarbenen Damenrades oder der Herkunft des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 zu melden. pol/mek