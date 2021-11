Besinnung im Advent

Lampertheim. Weihnachten wird wieder anders. Doch es wird Weihnachten – mit dieser Botschaft lädt die Lukasgemeinde dazu ein, sich auf einer „Insel der Hoffnung, der Freude, der Klage und der Bitte“ auf Weihnachten einzustimmen. Während der kompletten Adventszeit lädt der Vorraum der Domkirche als Adventskalender dazu ein. Besucher haben täglich die Möglichkeit innezu halten, Fürbitten und Gebetsanliegen abzugeben und Anregungen durchzulesen. Die Veranstalter hoffen, dass die Besucher so Weihnachten 24 mal neu entdecken können.

Zudem wird die Domkirche an jedem Adventssonntag von 17 bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Lukasgemeinde lädt dazu ein ein, Kerzen zu entzünden, inne zu halten, sich für das persönliche Gebet anregen zu lassen, sich die weihnachtliche Krippe anzuschauen, etwas von den täglichen Gedanken zu lesen und die vielseitigen Facetten der Domkirche auf sich wirken zu lassen.

Friedenslicht wird verteilt

Am dritten Advent wid ein musikalischer Abendgottesdienst unter den geltenden Maßnahmen gefeiert, in dessen Rahmen das Friedenslicht unter dem Motto „Friedensnetz – Ein Licht, das alle verbindet“ in die Kirche gebracht wird. Wer dabei sein möchte, muss sich über die Homepage www.lukasgemeinde-lampertheim.de oder telefonisch unter 06206/20 91 anmelden. red