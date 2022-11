Beschuldigte Frau schweigt

Hofheim. Mehr als vier Wochen nach einer Messerattacke auf eine 36 Jahre alte Frau schweigt die mutmaßliche Angreiferin noch immer. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Anfrage mit. „Wir gehen davon aus, dass ein Streit zwischen den Bewohnerinnen der Wohnung zu der Tat führte. Die Beschuldigte hat bisher keine Angaben zum Hintergrund der mutmaßlichen Tat gemacht“, hieß es von der Behörde. Die tatverdächtige Frau ist demnach 46 Jahre alt und befindet sich wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass sie der jüngeren Mitbewohnerin mit einem Messer schwere Schnittverletzungen zugefügt hatte. Das Opfer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Die Verdächtige war nach einer vorläufigen Festnahme zunächst entlassen und nach Hinweisen auf eine mögliche Flucht erneut festgenommen worden. Der Streit in der Nacht zum 30. Oktober hatte sich den Angaben zufolge in der gemeinsamen Wohnung in der Martinstraße zugetragen.

Schuldfähigkeit wird untersucht

Wie es von der Staatsanwaltschaft heißt, sollen nun Untersuchungen zur Schuldfähigkeit der Frau unternommen werden. „Es ist daher aktuell noch nicht absehbar, wie das Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden wird“, teilte der Behördensprecher mit. Indes sei die 46 Jahre alte Frau bisher im Bundesgebiet nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Als Zeuge komme ein Freund der Beschuldigten sowie der Geschädigten in Frage. Er sei während der Auseinandersetzung anwesend gewesen, hieß es. wol