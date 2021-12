Bescherung auf dem Sportplatz

Hüttenfeld. Die Weihnachtsfeier der Fußballjugend der SG Hüttenfeld (SGH) musste in diesem Jahr erneut Corona-bedingt ausfallen. Doch so einfach ließ sich das Betreuerteam der jungen SGH-Kicker nicht unterkriegen, sollten die Kinder doch in jedem Fall ihre Geschenke bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So planten die Trainer, mit dem Bollerwagen durch die Hüttenfelder Straßen zu ziehen und ihren Schützlingen die Geschenke vom Verein nach Hause zu bringen. Doch aufgrund der Wetterlage am geplanten Tag fiel auch dieser Plan wortwörtlich ins Wasser. Daher mussten sich die Kinder ihre Geschenke schließlich selbst am Sportplatz abholen, was die Freude der Nachwuchsspieler allerdings in keiner Weise schmälerte. Neben einer obligatorischen Tüte mit Süßigkeiten gab es in diesem Jahr für jeden einen Trainingsanzug vom SGH-Weihnachtsmann. So waren am Ende nicht nur die Kinder glücklich, sondern auch die Trainer wussten dank vieler strahlender Kinderaugen, dass sich ihre Mühe gelohnt hat.

Großer Zulauf bei den Kleinsten

Mit einem Blick auf das bald endende Jahr erklärte Joachim Zahn, Leiter der Fußball-Jugendabteilung, dem „SHM“ stolz, dass sich der Nachwuchsbereich 2021 trotz Corona sehr gut entwickelt habe. Insbesondere bei den Kleinsten verzeichnete die SGH großen Zulauf. Auch bei der F-Jugend gab es in diesem Jahr einige Neuzugänge und zuletzt trat die SGH auf den Funinio Spielfesten sogar mit zwei Mannschaften an.

Die E-Jugend hatte zwar anfangs einige Schwierigkeiten, konnte diese aber im Verlauf der Saison überwinden und immer besser werden. „In der D-, C- und B-Jugend haben wir aktuell leider nicht genügend Spieler für eigene Mannschaften,“ erklärte Zahn weiter. Daher bilden die Hüttenfelder in diesen Altersklassen eine Spielgemeinschaft mit dem VfB und dem TV Lampertheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein besonderes Highlight für die Nachwuchsförderung der SGH war die Real-Madrid-Fußballschule, die im August endlich stattfinden konnte, nachdem der Verein sie bereits zweimal aufgrund von Corona verschieben musste. Unter der Aufsicht von professionellen Trainern konnten Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren vier Tage lang verschiedenste Trainingseinheiten auf dem Sportplatz „Am Hegwald“ absolvieren und hatten dabei viel Spaß.

Da diese Veranstaltung bei den Teilnehmern überwiegend positiv ankam, arbeiten die Verantwortlichen der SGH bereits an einem Folgetermin, der für den Zeitraum vom 11. bis 14. April 2022 geplant ist. Weiter Infos dazu folgen auf der Website der SGH im Internet unter www.sg-huettenfeld.de. gün