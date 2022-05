Nach dem Erfolg des Vorjahres setzt die Stadt Lampertheim die Programmreihe mit dem Titel „Kultur auf dem Wochenmarkt“, mit der lokalen Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit geboten wird, vor kleinerem Publikum aufzutreten, auch in 2022 fort. Den dritten Auftritt in diesem Jahr gibt es am Samstag, 28. Mai, ab 10 Uhr auf dem Schillerplatz.

Lokal und regional bekannte Künstler

...