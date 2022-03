Bericht zu Personal

Lampertheim. 2018 hatte das Stadtparlament beschlossen, in den Jahren 2019 bis 2022 Organisationsuntersuchungen mehrerer Fachbereiche, der städtischen Stabsstellen und des Stadtmarketings durchführen zu lassen. Ziel ist unter anderem festzustellen, wie viel Personal nötig ist, um als Verwaltung die notwendigen Dienstleistungen zu erbringen. Diese Organisationsuntersuchung ist nun abgeschlossen. Der Abschlussbericht der dritten Phase sowie der Gesamtabschlussbericht werden dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 6. April, vorgestellt. Sie findet in der Hans-Pfeiffer-Halle statt und beginnt um 19 Uhr.

Außerdem stehen die Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zum Neubau im Bereich bezahlbarer Wohnraum sowie der Controllingbericht für 2021 und Grundstücksangelegenheiten auf der Tagesordnung. red

