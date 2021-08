Bergsträßer Rede abgesagt

Lampertheim. Die für den 1. September in Lampertheim geplante Veranstaltung „Perspektiven der Ökumene – Die Zukunft der Kirche(n)“ findet nicht statt. Sowohl Kirchenpräsident Volker Jung als auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf mussten kurzfristig absagen. Der Bundespräsident hat für den 1. September den Staatsakt für die Opfer der Flutkatastrophe angesetzt, bei dem beide anwesend sein wollen. Die Kirchenvertreter mussten deshalb ihre Zusagen für die „Bergsträßer Rede“ zurückziehen. „Das ist sehr schade, aber wir können es nicht ändern“, erklärt Dekan Arno Kreh via Pressemitteilung. Das Evangelische Dekanat Bergstraße will sich nun um einen Ersatztermin bemühen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1