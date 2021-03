Lampertheim. Mit einer hohen Beteiligung an den Briefwahlen war mit Blick auf die Infektionsrisiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gerechnet worden. Die aktuellen Zahlen bestätigen diese Einschätzung: Bis Mittwochvormittag sind im Lampertheimer Stadthaus 7900 Wahlscheinanträge eingegangen. Damit ist das Endergebnis bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren bereits verdoppelt worden. 2016 haben 3388 Wahlberechtigte von einer Briefwahl Gebrauch gemacht.

Laut Wahlsachbearbeiter Timo Zeumer hat es in Lampertheim vor allem mit Beginn der Antragsfrist Anfang Februar einen wahren Ansturm auf die Wahlscheine gegeben. Inzwischen pendele sich das Inter-esse auf einem niedrigeren Wert ein. Vergleicht man die Zahl der Briefwähler mit der Wahlbeteiligung vor fünf Jahren, lässt sich nicht unbedingt eine rekordverdächtige Wahlbeteiligung annehmen. Haben 2016 insgesamt 10 600 Lampertheimer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, liegt die Zahl von aktuell 7900 Briefwählern deutlich darunter. Wahlsachbearbeiter Zeumer geht denn auch nicht davon aus, dass sich die Urnenwähler am Sonntag, 14. März, in die Wahllokale drängen.

Allerdings wird damit gerechnet, dass die Briefwähler dank der ihnen mehr zur Verfügung stehenden Zeit einen stärkeren Gebrauch von der Möglichkeit machen, weniger Listen- als Personenstimmen zu vergeben. Das Auszählungsverfahren würde damit aufwendiger. Laut Timo Zeumer wird es am Sonntagabend deshalb lediglich ein Trendergebnis auf der Basis der ausgezählten Listenstimmen geben.

Die Personenstimmen werden zu Beginn der Woche nach dem Wahlsonntag ausgezählt. 81 Bedienstete der Stadtverwaltung werden damit beschäftigt sein. Aus diesem Grund ist die Stadtverwaltung von Montag bis Mittwoch, 15. bis 17. März, geschlossen. Die Auszählung ist jedoch öffentlich. Während im Stadthaus und im Haus am Römer die Einzelstimmen ausgezählt werden, wird die Auszählung der Briefwahlzettel in die Hans-Pfeiffer-Halle verlegt. Ausgewertet werden die Stimmzettel in folgender Reihenfolge: Landrat, Stadtparlament, Kreistag und schließlich die Ortsbeiräte. Eine Präsentation der Wahlergebnisse im Stadthaus wird es in diesem Jahr am Wahlsonntagabend nicht geben. Aktuell kann man die Auszählungen auf der Internetseite der Stadt mitverfolgen.

Unterdessen hat Wahlsachbearbeiter Zeumer die erforderliche Zahl von 234 Wahlhelfern beisammen. Er führt auch eine Reserveliste, um Ausfälle kompensieren zu können. Den Wahlhelfern werden FFP2- beziehungsweise OP-Masken zur Verfügung gestellt. Das Hygienekonzept sieht ferner die Abtrennung durch Spuckschutzwände vor. Desinfektionsmittel werden ebenso ausgegeben. Die Urnenwähler werden gebeten, zum Ankreuzen der Stimmzettel eigene Stifte mitzubringen, um Infektionsrisiken zu senken. Auch sie sind aufgerufen, die Wahllokale mit einem medizinischen Mund- und Nasenschutz zu betreten. Zur Zeit wird noch über ein Kontrollmanagement durch Mitarbeiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung beraten.