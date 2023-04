Beratung für Senioren

Lampertheim. Christina Adler-Schäfer, die psychosoziale Fachkraft auf dem Land (PauLa) des Kreises Bergstraße, bietet am Freitag, 21. April, von 9 bis 11 Uhr ihre nächste Sprechstunde im Haus am Römer, Domgasse 2, an. Sie ist im ersten Obergeschoss anzutreffen. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird um telefonische Anmeldung unter 06206/70 15 10 gebeten.

Als PauLa hilft Adler-Schäfer Seniorinnen und Senioren im Ried dabei, möglichst lange selbstbestimmt und unabhängig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Sie berät Menschen, die noch keine Pflegestufe haben. Die Beratung ist unabhängig und kostenlos. Die psychosozialen Fachkräfte im Kreis Bergstraße sind rein präventiv tätig, pflegerische Tätigkeiten übernehmen sie dabei nicht. Christina Adler-Schäfer versieht als PauLa ihren Dienst in den sechs Ried-Gemeinden Biblis, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Lampertheim und Lorsch. red