„Bequemer geht’s nicht“

Lampertheim. Am Heideweg parkt am Montagvormittag das Impfmobil. Hier bietet der Kreis Bergstraße an diesem Tag ebenso wie in Rosengarten und vor der Kindertagesstätte Guldenweg allen bisher nicht geimpften Bürgern die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Abend bilanziert die Pressestelle des Kreises Bergstraße per E-Mail an diese Redaktion: „In Lampertheim konnten heute insgesamt 15 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden (eine in Rosengarten, sechs im Heideweg und acht im Guldenweg).“ Auch am heutigen Dienstag sowie am Mittwoch, 11. August, besteht die Möglichkeit, sich in Lampertheim spontan eine Corona-Impfung abzuholen.

„Eigentlich wollte ich zum Impfzentrum nach Bensheim fahren“, sagt Gabriele Heilmann, „aber dann habe ich gehört, dass ein mobiles Impfteam nach Lampertheim kommt. Bequemer kann ich es wirklich nicht haben. Vor allem wird von den Ärzten ohne Terminvergabe geimpft.“ Heilmann wird von ihrer Tochter Sabine Engelhardt begleitet. Nach der Impfung bleibt die Geimpfte noch 15 Minuten auf einem Mäuerchen sitzen. So kann sie vom Personal beobachtet werden, ob allergische Reaktionen auftreten.

Daniel Rentzsch vom DRK-Rettungsdienst Bergstraße ist der Fahrer des Impfmobils. „Wir stellen das Mobil und die Sanitätsstation zur Verfügung“, erklärt der Rettungssanitäter. Zwei Ärzte und fünf Helfer des Impfzentrums Bergstraße sind mit an Bord. Verabreicht wird der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson, von dem man nur eine Dosis für die vollständige Schutzwirkung benötigt.

Gabriele Heilmann füllt den Aufklärungsbogen und weitere notwendige Formulare für die Impfung aus. Als Genesene braucht sie sowieso nur eine Impfung. Auch einige andere Impfwillige treffen nun an der Station ein. Eine Menschenschlange hat sich allerdings nicht gebildet. Alle bringen ihren Personalausweis oder ihr Krankenkassenkärtchen mit, außerdem ihr Impfbuch, in dem die Art des Impfstoffes und das Datum eingetragen werden.

Die beiden Ärzte Dr. Volkmar Grosse und Dr. Wolfgang Rüdinger impfen im Wechsel. Grosse führt die Impfaufklärungsgespräche durch, sofern gewünscht. Alle Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung würden geklärt, sagt Rüdinger. Vor allem erhielten die Geimpften gleich die Bescheinigungen über die Impfung.

Der Impfstoff befindet sich in einer Durchstechflasche. Mit einer Einmalspritze wird er aufgezogen. Die Dosis in der Spritze muss gleich verwendet werden. Darum ist auch ein Apotheker mit an Bord, der das Aufziehen übernimmt.

Die letzte Station am Montag ist in der Dieselstraße vor den Einrichtungen Seniorenwohnheim und Kindertagesstätte (Kita). Vom Impfmobil zur Kita wurde ein Stromkabel gelegt, schließlich muss das Personal mit dem PC arbeiten. „Wir checken die Personen ein, die Impfungen sind dann im Impfzentrum Bensheim zentral gespeichert“, erläutert Grosse. Einige Impfwillige mehr als im Heideweg seien zu verzeichnen, sagt das Team. Einen Ansturm gibt es aber auch hier nicht. Grosse bedauert, dass die Impffreudigkeit zurückgehe. Für ihn gebe es keine Gründe, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen.

Anwohner Klaus Geiger freut sich über seine Impfung. Nun brauche er keine Tests mehr und habe mehr Freiheiten. Auch das Übertragungsrisiko zum Beispiel beim Einkaufen sei nun gering. „Ich habe das Elend der Krankheit im Fernsehen gesehen und mich zur Impfung entschlossen“, sagt der 84-Jährige. In der Zeitung habe er dann vom mobilen Team gelesen. Der Einstich der Spritze selbst habe nur etwas gepikst.

