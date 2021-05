Bensheimer Blick

Zum Berichterstattung im Südhessen Morgen

Im Südhessen Morgen erschien ein Artikel mit der Überschrift: „Die Berufsschulen im Kreis sehen sich mit Blick auf die Reform gut aufgestellt“. Der Bericht selbst beginnt dann mit dem Satz: „An den beiden Berufsschulen im Kreis...“. Im Text sind auch nur die beiden Bensheimer Schulen erwähnt. Es gibt im Kreis Bergstraße jedoch drei Berufliche Schulen: zwei in Bensheim und eine in Lampertheim. Diese Berichterstattung macht einmal mehr den Bensheimer oder auch Bergsträßer „Blick“ auf den Rest des Kreisgebietes deutlich. Aber auch abseits der Bergstraße gibt es in diesem Land Bildung.