Hunde, die Kinder und Spaziergänger umtänzeln. Vierbeiner, die nur spielen wollen. So sieht das Klischee eines harmonischen Ausflugs mit dem Hund aus. Doch der beste Freund des Menschen geht auch gerne auf die Jagd.

Weil wild lebende Tiere Nachwuchs in der Zeit zwischen März und Ende Juni Nachwuchs bekommen, müssen Hundehalter in Lampertheim zur Leine greifen. So gilt in diesen vier

...