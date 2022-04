Beliebtes Ostereierschießen

Hüttenfeld. Am ersten Tag des Ostereierschießens in Hüttenfeld hatten die Sportschützen der SGH alle Hände voll zu tun. Der Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ war über den Tag fast kontinuierlich belegt. Viele nutzten das sonnige Wetter, um einen Abstecher bei den Schützen zu machen und sich dort mit bunten Eiern einzudecken. Besonders bekannt ist das Hüttenfelder Ostereierschießen für seine regenbogenfarbenen Ostereier, die im Airbrush-Verfahren gefärbt werden.

Am Nachmittag konnte Abteilungsleiter Helmut Günther sogar hoheitlichen Besuch beim Ostereierschießen begrüßen: Die seit fast drei Jahren amtierende Spargelkönigin Alina-Sophie I. konnte erstmals in ihrer Amtsperiode die Einladung der Schützen annehmen, nachdem die Veranstaltung in den beiden vorhergehenden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Mit dem Luftgewehr stellte sie ihre Treffsicherheit unter Beweis und konnte einen größeren Vorrat an Ostereiern mit nach Lampertheim bringen.

Am Ende des Tages waren 52 Teilnehmer, darunter eine große Delegation des Ski- und Freizeitclubs Lampertheim, gekommen, um sich mit den bunt lackierten Ostereiern einzudecken. Mit 1082 Eiern, die an die erfolgreichen Schützinnen und Schützen ausgegeben wurden, nebst 69 Ü-Eiern, die im Verhältnis 1:4 gegen Ostereier getauscht werden konnten, erreichten die Hüttenfelder zu ihrer Überraschung eines der besten Ergebnisse in der Geschichte ihres Ostereierschießens. Die aktiven Sportler freuten sich sehr über die große Resonanz und darüber, den Schießstand nach langer Zeit endlich wieder voll zu sehen.

Um zum Erfolg der Teilnehmer beizutragen, unterstützten die erfahrenen Schützen, die passend zu den Ostereiern regenbogenfarbene Masken trugen, mit fachlicher Anleitung. Besonders wichtig ist den Schützen allerdings nicht die Leistung ihrer Besucher, sondern die Begeisterung für ihre Sportart zu wecken. Auch die jüngeren Teilnehmer kamen nicht zu kurz und konnten mit einem SCATT-Trainingsgerät, das sonst den aktiven Schützen als Trainingshilfe dient, und der im letzten Jahr neu beschafften Lichtschießanlage Jagd auf die bunten Kostbarkeiten machen. Sie wurden vorrangig von den Nachwuchsschützen der Sportschützenabteilung unterstützt, die ihre Aufgabe sehr professionell bewältigen.

Im Anschluss an das Schießen konnten die Gäste sich im Sportheim der SG Hüttenfeld bei Kaffee und Kuchen von dem konzentrationsintensiven Sport erholen. Bei strahlendem Sonnenschein und mit Blick auf die frühlingshafte Bergstraße ließen viele Besucher einen gelungenen Sonntag in gemütlicher Runde ausklingen und man merkte, wie glücklich alle Anwesenden darüber waren, Veranstaltungen wie das Hüttenfelder Jedermannschießen wieder besuchen zu können.

Die nächste Möglichkeit für die bunte Ostereierjagd ist am kommenden Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr. Am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr ist dann der letzte Termin des diesjährigen Ostereierschießens. gün