Bekannter Improvisator zu Gast

Lampertheim. Am kommenden Sonntag, 14. August, dürfen die Zuhörer des 18. Lampertheimer Orgelsommers auf einen besonderen Künstler gespannt sein: Der Freiburger Münsterorganist Jörg Josef Schwab spielt Werke von Bach, Händel und Fletcher sowie Improvisationen im barocken, romantischen und im Messiaen-Stil. Die „große Blaue“, wie die Lampertheimer Vleugels-Orgel auch genannt wird, wird in ihrer ganzen Bandbreite erstrahlen.

In ganz Europa unterwegs

Jörg Josef Schwab studierte in Freiburg, Mainz, Berlin und Amsterdam und gewann zahlreiche Wettbewerbe. Nach der Tätigkeit als Domorganist am Essener Dom, wechselte er 2013 ans Freiburger Münster. Daneben unterrichtet er an der dortigen Musikhochschule. Als Konzertorganist und Improvisator ist er in ganz Deutschland und im europäischen Ausland ein gerngesehener Gast.

Jörg Josef Schwab spielt Werke von Bach, Händel und Fletcher. © privat

Das von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützte Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Konzerte finden an allen weiteren Sonntagen im August um 20 Uhr statt. Am 21. August spielt beispielsweise Tobias Horn, Kantor und weit gereister Konzertorganist, und am 28. August wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann die Konzertreihe beenden.

Zu Beginn jedes Konzertes erläutern die jeweiligen Organisten ihr Programm. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Förderverein bei gutem Wetter und einem Glas Wein zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz ein. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt regulär zehn und ermäßigt sieben Euro. Weitere Informationen unter Telefon 06206/15 73 01 oder per E-Mail an heikeittmann@gmail.com. red