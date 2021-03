Lampertheim. Der Lampertheimer Ortsverband der Grünen peilt für die kommenden fünf Jahre nicht nur ökologische Ziele an. Nachverdichtungs-Bauprojekte in der Stadt oder das Neubaugebiet Gleisdreieck mit nachhaltigem Vorzeige-Charakter, ein klares Ja zu Photovoltaik und mehr Bürger-Demokratie – all das ist Teil der „neuen, grünen Politik“.

Ihre Ideen für die Spargelstadt haben die acht Kandidaten um das Spitzenduo Mirja Mietzker-Becker und Gregor Simon bei einer Art digitalem Stadtgespräch vorgestellt. Der Grüne hatte in der Vergangenheit mit seinen Forderungen nach mehr Transparenz mehrfach hitzige Debatten im Stadtparlament entzündet. Nun will er Lampertheims Beiräte als beratende Gremien – Behindertenbeirat, Seniorenbeirat, Fahrgastbeirat, Elternbeirat und Jugendbeirat – direkter in politische Abläufe integrieren.

Seine Idee: Die Gremien sollen in die politische „Rotation“ zwischen Verwaltung, Magistrat und Parlament eingebunden werden. Eine Verwaltungsvorlage solle nach dem Magistrat zunächst den zuständigen Beirat durchlaufen, bevor sie weiter in die Politik wandert. Das hätte laut Simon gleich zwei Vorteile. „An den Beiräten geht nichts mehr vorbei, sie können im Vorfeld schon Empfehlungen abgeben. Ausschuss und Parlament haben dann gleich kommentierte Vorlagen“, erklärte er. Auch Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel plädierte für eine intensivere Einbindung. Beiräte hätten zwar Anhörungs- und Rederecht – die Hürde, sich „über zwei Ecken“ selbst informieren und aktiv einbringen zu müssen, sei aber hoch.

Mehr erreichen

Anstoß für die Diskussion gab Seniorenbeirats-Vorsitzende Ute Striebinger, die als Gast sagte: „An Entscheidungen sind wir bisher eigentlich nicht beteiligt.“ Auch Iris Henkelmann, für die Grünen an Listenplatz drei und Mitglied im Fahrgastbeirat, hat trotz einiger übernommener Forderungen im Nahverkehrsplan das Gefühl: „Man engagiert sich, kann aber wenig erreichen.“ Das Gesprächsformat zeigte sich sehr direkt – tatsächlich entwickelte sich keine Vortragssituation, sondern ein echtes Gespräch, bei dem auch Kandidaten Fragen an Gäste stellten. Ohnehin, so die Grünen, schätze man unterschiedliche Meinungen innerhalb der Partei.

Eindeutig ist allerdings die Meinung zu zwei Großprojekten: In Sachen ICE-Trasse fordert Helmut Rinkel einen bergmännischen Tunnel, in Sachen Stromtrasse eine Verschwenkung. Photovoltaik will die Partei weiter fördern – nicht nur auf privaten Dächern. Rinkel kann sich etwa Projekte in Gewerbegebieten wie auf Einzelhandels-Parkplätzen vorstellen. Er hält es für einen Fehler, dass bisher Anlagen auf Feldern mehr Fördergelder erhalten als etwa auf Parkflächen. Daran könne eine Kommune allein aber wenig ändern.

Zwar könne man den Ärger der Landwirte nachvollziehen, zur geplanten Anlage im Bruch stehen die Grünen aber weiter. „Wir brauchen das Projekt auch als Vorbild, sonst schaffen wir die Energiewende nie“, sagte Frank Hege. In der Innenstadt steht er für „Nachverdichtung mit Maß und Ziel“. Etwa in der Poststraße sehen die Grünen mit den geänderten Plänen inklusive Tiefgarage, Fahrradstellplätze und Fassadenbegrünung gute Ansätze. Hier gehe aber noch mehr, um etwas fürs Mikroklima zu tun und Lampertheim wohnlich zu halten. ksm

Info: Mehr Informationen unter www.gruene-lampertheim.de