Beim Tanzen hat es gefunkt

Hüttenfeld. Es ist ein langer Lebensweg, den das Ehepaar Lilli (81) und Georg (81) Lammer gemeinsam zurückgelegt hat. Sie feierten am Mittwoch das Fest der Diamantenen Hochzeit und können auf 60 Jahre harmonisches und glückliches Leben zurückblicken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Eheversprechen bei der Trauung war zu allen Zeiten unser Leitspruch“, berichtet das Paar unisono. Stadtrat Bernhard Hossner gehörte zu den Gratulanten, die das Ehepaar beglückwünschte. Er war mit einem Präsentkorb und den Gratulationsurkunden von Stadt, Kreis und Land erschienen.

Aus weit voneinander entfernten Landschaften hatte das Schicksal die Jubilare zusammengeführt. Ehefrau Lilli wurde in Bessarabien, dem heutigen Moldawien, geboren, 1945 musste die Familie die Heimat verlassen und über Westpreußen nach Hamburg fliehen. Vier Geschwister waren dabei, der Vater in Kriegsgefangenschaft. Über Heddesheim kam die Familie 1958 nach Viernheim, wo die junge Lilli eine Ausbildung zur Näherin machte. Hier kreuzte sich ihr Lebensweg mit dem von Ehemann Georg. In der Tanz- stunde hatten sich die beiden kennen und lieben gelernt. 1963 kam eine Tochter zur Welt, mittlerweile komplettieren drei Enkel die Familie. 1974 baute das Paar ein Haus in Hüttenfeld – in Eigenleistung, wie beide stolz berichten.

Georg Lammer ist gebürtiger Viernheimer. Nach der Volksschule lernte er „beim Lanz“ Spitzendreher. 1962 wechselte er zu einer Viernheimer Firma, wo er sich zum Meister hocharbeitete und später sogar Betriebsratsvorsitzender war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Freizeit war Lammer aktiver Sänger und engagierte sich auch im Vorstand des Gesangvereins. Sein Engagement wurde 1998 mit dem Landesehrenbrief belohnt. Früher ist das Paar gerne verreist, inzwischen bestimmen Familien und Garten den Lebensinhalt. sto