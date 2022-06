Bei „Major Tom“ bebt der Saal

Lampertheim. Heiß, heißer, und noch etwas heißer: Eigentlich war es den Besucherinnen und Besuchern des Konzerts der Formation Back To The 80s bewusst, dass es im Schwanensaal noch ein bisschen heißer werden wird als sonst. Nicht nur wegen der Temperaturen, sondern auch wegen dieser energiegeladenen Band, die es versteht, ihre Fans mitzureißen und zum Tanzen zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und getanzt wurde den ganzen Abend, vom ersten Song an. „Hier gibt es Sauna gratis“, witzelte eine Tänzerin und setzte ihren Fächer ein. Wohl in der Hoffnung auf ein bisschen frische Luft. Auch wenn der Schweiß strömte – kaum einer stand still.

Wie die Stars auf der Bühne hatten viele Besucher und Besucherinnen Kleidung im Stil der 1980er Jahre gewählt: leichte, geblümte Sommerkleidchen und Tücher im Haar. Für dieses Event der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) konnte schon einmal tiefer in den Farbtopf gegriffen werden.

Auch die Sängerin Melanie Haag hatte sich stilecht für die 80er Party gestylt und Beinstulpen aus Wolle gewählt, „die ich in der Pause gleich wieder ausziehe“, sagte die Frontfrau. Sie ließ wissen: „Ich bin ein Kind der 80er.“

„Wegen Corona durften wir zweieinhalb Jahre nicht auftreten“, bedauerte die Sängerin. Diese Bühnenabstinenz erhöhte zusätzlich die Energie der sechs Bandmitglieder. Sie gaben alles, sausten über die Bühne und sorgten für ausgelassene Stimmung – nicht zuletzt mit ihren humorvollen Kommentaren.

Matthias Klöpsch, der Ausnahmegitarrist der MIL, hatte die Coverband Back To The 80s in die Spargelstadt geholt, die am Donnerstagabend eine farbenfrohe Mixtur aus Rock, Pop, New Wave, Funk und Neuer Deutscher Welle voller Leidenschaft präsentierte.

Energiegeladene Bühnentalente

Die Zuschauer erlebten eine eingespielte Formation, die vom erfahrenen Tonmeister Helmut Wehe unterstützt wurde. Sängerin Melanie Haag ist eine Bühnenallrounderin, die schon viele Jahre auch als Theaterschauspielerin im Rampenlicht steht. An ihrer Seite agierte Bernd Pfeiffer, das Gesangs- und Bewegungstalent der Band. „Bernd ist unglaublich. Er ist immer am Rennen“, sagte Haag.

Die starke Sängerfront wurde unterstützt von Gitarrist Matthias Klöpsch, der sich mit Bassist Bernhard Aulbach so manches Duell lieferte. Und bei den vielen Rock-Hits der 80er Jahre durfte Drummer Tom Beisel so richtig auf sein Schlagzeug hauen. Der Pianist Patrick Embach begeisterte mit seinem Solo in „Video Killed The Radio Star“ von The Buggles. Melanie Haag ließ mit Nena 99 Luftballons steigen und bei Peter Schillings „Major Tom“ breiteten die Zuhörer begeistert ihre Arme aus. Das Disco-Licht funkelte, und spätestens bei „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang schien der Schwanensaal vor Begeisterung zu beben.