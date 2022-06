Bei Hitze Gefahr für Gesundheit

Lampertheim. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weist darauf hin, dass die aktuell herrschenden hohen Temperaturen die Gesundheit belasten können. So könne es zu Kreislaufproblemen und Dehydration – vor allem bei älteren oder in ihrer Gesundheit eingeschränkten Menschen – kommen. Der Ortsverein des DRK empfiehlt die tägliche Trinkmenge von 1,5 bis zwei Liter um einen zusätzlichen Liter zu erhöhen. Am besten mit Wasser oder Schorle.

„Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung“, heißt es zudem. Das DRK mahnt, Kinder und Tiere sollten keinesfalls in abgestellten Autos zurückgelassen werden: „Es besteht Lebensgefahr innerhalb weniger Minuten.“

Erleidet ein Mensch einen Hitzschlag sollte er sofort in den Schatten gebracht und mit einem Getränk versorgt werden. „Wenn die betroffene Person das Bewusstsein verloren hat, legen Sie sie in die stabile Seitenlage und setzen umgehend den Notruf ab“, rät das DRK. red