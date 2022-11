Bei Brand in Hofheim brennt Anbau komplett nieder

Zu einem Gebäudebrand, bei dem Menschenleben in Gefahr sei, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lampertheim und Hofheim am Dienstagabend gegen 19 Uhr in die Hofheimer Heinrichstraße alarmiert. Wie der Hofheimer Wehrführer und Einsatzleiter Heiko Seib auf Anfrage berichtete, stellte sich aber schnell heraus, dass keine Personen gefährdet waren. Trotzdem erhöhte er die Alarmstufe, weil das Feuer

...