Begeisterung für Bach und Brahms

Lampertheim. Hamburger Luft wehte am Sonntagabend durch die Lampertheimer Domkirche. Mit Christoph Schoener war nicht nur der ehemalige Kirchenmusikdirektor der Hauptkirche St. Michaelis zu Gast, er hatte auch Stücke von zwei Komponisten mitgebracht, die eng mit der Hansestadt verbunden sind. Neben einem Klavierwerk des in Hamburg geborenen Johannes Brahms stand unter anderem ein Werk von Carl Philipp Emanuel Bach auf dem Programm, der als „Hamburger Bach“ berühmt wurde.

Der ursprünglich aus Heidelberg stammende Schoener zählt zu den renommiertesten Kirchenmusikern seiner Generation, 2016 wurde er für die Einspielung von Bachs Orgel-Toccaten mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. Mit dem von Johann Sebastian Bach bearbeiteten Pfingstchoral „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (BWV 651)“ gelang Schoener ein vielversprechender Auftakt.

Majestätisches Brausen

Christoph Schoener bringt alle Facetten der Vleugels-Orgel zu Gehör. © Schwörer

Die barocke Orgelsymphonik brauste majestätisch mit langem Pedalthema durch die Kirche. Ganz weltlich wurde es dagegen mit dem folgenden „La Folie d’Espagne“ von Carl Philipp Emanuel Bach. Der Komponist schrieb seine Variationen über die damals sehr populäre Melodie ursprünglich für Cembalo.

Als „meinen Vorgänger“ bezeichnete Schoner den berühmtesten der Bachsöhne, der als städtischer Musikdirektor und Kantor ab 1768 zwei Jahrzehnte lang das kulturelle Leben Hamburgs prägte. Mal düster und bedrohlich, dann wieder leicht und verspielt schöpfte Schoener die ganze Klangvielfalt der Vleugels-Orgel aus und brachte einzelne Facetten differenziert zu Gehör. Ganz im „Stylus Phantasticus“ der norddeutschen Orgelschule registrierte er dann Johann Sebastian Bachs „Toccata D-Dur (BWV 912)“ in der Bearbeitung von Max Reger. Kraftvoll und doch subtil entfaltete der Organist die lyrischen und perkussiven Elemente des Stückes. Der sich langsam aufbauende Spannungsbogen entlud sich in der energischen Fuge.

Schon als Schüler habe er unbedingt Brahms bedeutendstes Klavierwerk „Variationen und Fuge über ein Thema von Georg Friedrich Händel op. 24“ spielen wollen, erzählte Schoener. Die Kanadierin Rachel Laurin hat diesen Zyklus für die Orgel eingerichtet. Jeden einzelnen Satz des Mammutwerkes gestaltete er dynamisch und stilistisch anders.

Dem eher schlichten Thema (Aria) folgten die Variationen, zunächst mit allerlei barocken Verzierungen, dann mit weichem Legato und schließlich rhythmisch-kraftvoll. Zum Schluss erhob sich die Fuge mit orchestraler Intensität in atemberaubender Rasanz. Ein rauschhaftes Finale, dem der Organist als Zugabe „etwas zur Beruhigung“ entgegensetzte. Die „Skizze in Es-Dur“ von Robert Schumann bot einen faszinierenden Abschluss des mit anhaltendem Beifall belohnten Konzertes. as