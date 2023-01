Befragung verlängert

Lampertheim. Die Online-Bürgerbefragung zur Einzelhandelssituation in Lampertheim ist bis einschließlich Freitag, 27. Januar, verlängert worden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Damit möchten die Initiatoren allen, die noch nicht an der Online-Umfrage teilgenommen haben, die Chance geben, Fragen zur aktuellen Einzelhandelssituation sowie dem individuellen Besuchs- und Einkaufsverhalten zu beantworten.

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau in Hessen“ bearbeitet die Stadt Lampertheim zahlreiche Projekte. Eines davon ist die Erstellung eines Strategiekonzeptes zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels sowie der Nahversorgungssituation. Für dieses Vorhaben, das in enger Abstimmung mit allen relevanten Akteuren der Stadtgesellschaft, wie beispielsweise dem Einzelhandel, der Gastronomie, dem Stadtmarketing und benachbarten städtischen Fachbereichen erfolgen wird, ist ein Zeitrahmen bis Mitte des Jahres vorgesehen.

Rege Teilnahme erwünscht

Der Lampertheimer Einzelhandel soll weiterentwickelt werden. © Berno Nix

Zur Umsetzung konnte mit der Imakomm Akademie ein Beratungsunternehmen gewonnen werden, das seit dem Jahr 2000 mehr als 400 Kommunen im Bereich umfassender Stadtentwicklungsprozesse begleitet und beraten hat. Die Umfrage selbst nimmt etwa zehn Minuten Zeit in Anspruch. Darüber hinaus liegen sowohl im Stadtmarketing-Büro in der Domgasse 9 als auch beim Rathaus-Service im Haus am Römer Karten aus, auf die ein QR-Code gedruckt ist, der zur Umfrageseite führt.

Die Stadtverwaltung hofft, dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger durch ihre Teilnahme aktiv an der Weiterentwicklung der Lampertheimer Innenstadt und des Gesamtstandortes Lampertheim mitwirken. red