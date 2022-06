In der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses, die am Dienstag, 21. Juni, ab 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses stattfindet, stehen unter anderem Bauvorhaben der Baugenossenschaft Lampertheim in der Ringstraße/Jahnstraße auf der Tagesordnung. Es sollen zwei Bebauungsvarianten vorgestellt und das weitere Vorgehen beraten werden. Außerdem wird über eine weitere Änderung

...