Baustelle auf der B 44

Lampertheim. Die B 44 (Mannheimer Straße) wird im Abschnitt zwischen Biedensandstraße und der Straße Am Graben vom 11. bis voraussichtlich 29. August wegen einer Sperrung zur Engstelle. Grund sind Tiefbauarbeiten, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Die B 44 wird demnach in beide Fahrtrichtungen einspurig. Die Fahrspuren in Fahrtrichtung Mannheim werden vollgesperrt, der Verkehr aus Richtung Bürstadt wird auf Höhe der Biedensandstraße auf die Gegenspur um die Baustelle herumgeleitet.

Die Zufahrt in die Römerstraße von Bürstadt aus ist nicht möglich. Die Umleitung für Pkw erfolgt über die Wilhelmstraße und die Kaiserstraße. Der Lkw-Verkehr wird über die Ostumgehung (Rosenaustraße) – Neuschloßstraße umgeleitet. Die Zufahrt von der Römer- in die Biedensandstraße und umgekehrt ist weiterhin möglich. Eine Zufahrt auf die B 44 von der Biedensandstraße aus ist hingegen nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Rheinstraße. Verkehrsteilnehmer sollten die Beschilderungen vor Ort beachten. Die Stadt bittet ferner um Einhaltung der Haltverbotszonen und um gegenseitige Rücksichtnahme. Die genannten Zeiträume stehen unter Vorbehalt. red