Baumstumpf brennt

Lampertheim. Unbekannte haben am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen Baumstumpf im Wald am Lampertheimer Altrhein angezündet, teilt die Feuerwehr mit. Zeugen hatten den Qualm bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst vom Beiboot aus, das Feuer zu löschen, während sich ein weiteres Einsatzteam gleichzeitig zu Fuß auf den Weg durch den Wald zum Einsatzort machte. Ein Schaden ist bei dem Brand nicht entstanden. Kurz zuvor war die Feuerwehr bereits zu einem Brand in der Eugen-Schreiber-Straße ausgerückt. Dort hatte eine Mülltonne gebrannt. mek

